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Полиция арестовала флоридца, избившего аллигатора лопатой

Происшествия

Аллигатор смог спастись

Сент-Питерсберг, США, 27 октября 2018, 05:55 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов арестовали 65-летнего жителя Сент-Питерсберга (штат Флорида) Дэвида Хили за избиение аллигатора, сообщает Fox News.

По данным полиции, Хили при помощи рыболовной лески и курицы выманил рептилию из пруда, после чего начал наносить ему удары лопатой. Аллигатору удалось все же уйти обратно в пруд и спастись. А Хили предъявлены обвинения в попытке незаконного убийства аллигатора.

26 октября злоумышленник был отпущен под залог в $2000 долларов. Сам арестованный заявляет, что он просто хотел обезопасить окружающих.

Ранее, в мае 2018 года, в штате Флорида был арестован мужчина за жестокое обращение с животными. По данным полиции, он отрабатывал приемы карате на лебедях. Он подходил к птицам и наносил им удары в голову.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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