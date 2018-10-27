В Челябинске арестовали торговца амфетамином

Челябинск, , 06:09 — REGNUM Три человека задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ходе задержания, проведенного 26 октября, изъято пять грамм «синтетики». Один из задержанных — ранее судимый челябинец — подозревается в незаконном сбыте (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 228.1 УК РФ), двое других — в незаконном приобретении (часть 1 статьи 228 УК РФ) наркотиков.

Первому, у которого изъяли три грамма амфетамина, грозит до двадцати лет тюремного заключения.

«Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в пресс-службе.

Двое других отпущены под подписку о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит им — срок до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске два студента получили срок за наркоторговлю. Задержаны они были в мае — в первый же день своей «карьеры», когда прятали запрещенные вещества по тайникам.

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