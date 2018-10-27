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В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП

Происшествия

Вторым участником ДТП стал грузовик Isuzu

Самара, 27 октября 2018, 05:28 — REGNUM  Столкновение автобуса с 15 детьми с грузовиком Isuzu произошло на трассе в Самарской области, передает KTV-Луч.

Уточняется, что авария произошла 26 октября в 21:00 (время местное) на 893 км трассы М-5. Возле Шигонского перекрестка автобус столкнулся с Isuzu.

«В автобусе ехали 15 детей и трое сопровождавших. Все целы. Дети ехали из театра в Сызрани», — сообщили с месте происшествия.

Отмечается, что дети будут доставлены в Усолье на другом автобусе. Виновник ДТП устанавливается.

Напомним, по данным ГИБДД, в минувшем году ДТП с участием детей в России стало больше на 1,6% по сравнению с 2016 г. Их общее количество за 2017 год равно 19,5 тыс. По вине водителей, нарушивших ПДД, произошло 8,8 тыс. ДТП с детьми.

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