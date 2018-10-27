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Скончался питомец британской королевы

Происшествия

Собака долгое время болела

Скончался питомец британской королевы
Королева Елизавета II принимает парад. 1952 г

Лондон, 27 октября 2018, 05:05 — REGNUM  Королевский корги Уиспер, взятый под опеку королевой Великобритании Елизаветы II, умер в Виндзорском дворце, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что королева взяла собаку в 2016 году после смерти ее хозяина, который был егерем Сандрингемского дворца. Пес умер в возрасте 12 лет.

Некоторые издания отмечают, что на протяжении последних лет собака серьезно болела. Глава Соединенного Королевства очень расстроена смертью пса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в США умер победитель конкурса «Самая уродливая собака в мире» английский бульдог Жа Жа. Уродливым пса назвали из-за длинного языка и мускулистых передних лап.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умерла «самая уродливая собака в мире»

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