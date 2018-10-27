Из смятого прицепом авто на мосту в Приморье извлекли погибших мать и дочь

Владивосток, , 04:42 — REGNUM Женщина с трехлетней дочкой погибли при обрушении моста в Михайловском районе (Приморский край), передает телеканал «Звезда».

После извлечения тел погибших из автомобиля, зажатого прицепом фуры между обломками обрушившегося моста, были установлены личности погибших — жительница города Арсеньево (Приморский край) и ее трехлетняя дочь.

По предварительной версии, обрушение моста произошло из-за того, что водитель грузовика перевозил слишком тяжелый прицеп (20 т). Только после того, как из придавившего автомобиль прицепа выгрузили картофель, поврежденную машину удалось извлечь.

Отмечается, что шансов выжить у женщины с ребенком не было. Водитель же не мог не знать, что везет слишком тяжелый для такого моста прицеп: допустимая нагрузка этой конструкции — 20 тонн. Пока в отношении шофера составлены административные протоколы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост в Михайловском районе рухнул днем 26 октября. Фура ехала по мосту, а за ней следовал легковой автомобиль. Внезапно мост обрушился, прицеп откатился назад и зажал легковушку в проломе.

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