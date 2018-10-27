Две женщины в Турции ушли под землю

Анкара, , 04:21 — REGNUM Две жительницы турецкой провинции Диярбакыр провалились под землю, сообщает телеканал CNN Turk.

Сообщается, что девушки являлись работницами местного центра семейного здоровья. Они вышли на прогулку во время обеденного перерыва, однако возле жилого здания внезапно обрушился тротуар, и девушки упали под землю на глубину около двух метров.

Позднее выяснилось, что под тротуаром находился склад одного из магазинов. Пострадавшие получили легкие травмы и после осмотра в больнице были отпущены. Местные власти в настоящее время проводят выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в американском штате Южная Каролина были госпитализированы 30 человек после обрушения пола во время вечеринки. Под развлекающимися людьми провалился пол и они упали в подвал здания. Спасатели провели частичную эвакуацию, но уже через два часа разрешили жителям разойтись по домам.

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