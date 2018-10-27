В Аджарии без воды и света остались несколько сёл

Батуми, Грузия, , 03:27 — REGNUM Несколько населенных пунктов в Хелвачаурском районе (Аджария, Грузия) остались без света и воды из-за последствий сильных ливней, сообщает Sputnik Грузия.

Прошедшие ливни вызвали оползень, сошедший в восьми местах, повредив водозаборное сооружение и дороги. Пострадали от оползня села Самеба, Чарнали, Агара (административная единица Ортабатуми), Королистави, Зеда Джочо, Сарпи и Занакидзееби.

Сильнее всего повреждения ощущаются в Самебе, где в одном из дворов оголился фундамент жилого дома — так сильно землю вымыло водой.

В Чарнали ливнем повреждено водозаборное сооружение, поэтому пока сельчане остаются без воды. Повредило водой и ЛЭП: люди остались без электричества.

Напомним, в результате циклона обильные дожди прошли на юге России, где сильно пострадали три района Краснодарского края — Сочинский, Туапсинский и Апшеронский. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек.

Читайте подробнее: Наводнение в Туапсе и в Сочи: трансляция ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Фасадная безопасность: кто виноват в наводнении на Кубани