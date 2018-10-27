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Во Львовской области экс-главу города приговорили к девяти годам тюрьмы

Происшествия

Расследование велось пять лет

Киев, 27 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Бывшего мэра Николаева Львовской области приговорили к девяти годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды, сообщает 26 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, экс-глава города во Львовской области вместе с двумя другими представителями николаевских властей был обвинен по статье «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Все подсудимые получили взятку в размере 1 млн гривен ($35 тыс.) за содействие в покупке земельного участка для строительства литейного цеха по заниженной стоимости. Дело ведется с 2013 года.

Двое других коррупционеров получили по восемь лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области депутат одного из городских советов сбежал от полиции после получения взятки в размере 50 тыс. евро.

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Коррупция и борьба с ней
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