Рядом с Крымским мостом обезврежена авиабомба времён войны

Керчь, Крым, , 23:56 — REGNUM У подхода к Крымскому мосту в Керчи была обнаружена авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, фугасная бомба SC-50 была найдена накануне в микрорайоне Верхний Солнечный.

Отмечается, что операция по идентификации и обезвреживанию опасной находки проводилась специалистами отделения пиротехнических работ управления МЧС по Крыму.

«Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — говорится в сообщении.

В МЧС подчёркивают, что операция «была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

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