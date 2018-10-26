Гибель четырех человек при наводнении на Кубани стала уголовным делом

Апшеронский район, Краснодарский край, , 22:34 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели четырех человек при наводнении в Апшеронском районе Краснодарского края возбуждено 26 октября по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, сильные ливни стали причиной смерти 68-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в его доме в городе Хадыженке. Позже в станице Кабардинской Апшеронского района в своих домах были обнаружены тела мужчина 74 и 68 лет, а также 86-летней женщины. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил уголовное дело о гибели двух пенсионеров в Туапсинском районе. В обоих случаях пожилые люди утонули. Всего жертвами наводнения в результате сильных ливней, прошедших на Кубани 24 — 25 октября, стали шесть человек. Еще одна жительница Туапсе числится пропавшей без вести.