Пожар на юго-западе Москвы в здании бизнес-центра потушен

Москва, , 22:30 — REGNUM На юго-западе Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар, охвативший площадь 30 квадратных метров, сообщает 26 октября пресс-служба столичного управления МЧС России.

Возгорание произощло в бизнес-центре на улице Бутлерова.

В ходе тушения пожара из здания эвакуировали 95 человек. На данный момент пострадавших от этого пожара не выявлено.

Причины возгорания выясняются.

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