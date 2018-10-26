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Пожар на юго-западе Москвы в здании бизнес-центра потушен

Происшествия

Эвакуировано 95 человек

Пожар на юго-западе Москвы в здании бизнес-центра потушен
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарники

Москва, 26 октября 2018, 22:30 — REGNUM  На юго-западе Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар, охвативший площадь 30 квадратных метров, сообщает 26 октября пресс-служба столичного управления МЧС России.

Возгорание произощло в бизнес-центре на улице Бутлерова.

В ходе тушения пожара из здания эвакуировали 95 человек. На данный момент пострадавших от этого пожара не выявлено.

Причины возгорания выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве около 100 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра

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Пожары в многоэтажных зданиях
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