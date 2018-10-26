Железнодорожное сообщение с Сочи обещают восстановить в течение суток

Сочи, Краснодарский край, , 22:20 — REGNUM Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Туапсе будет открыто в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба СКЖД.

Как сообщили в пресс-службе филиала РЖД, в настоящее время перевозка пассажиров поездов дальнего следования между станциями Туапсе и Горячий Ключ Северо-Кавказской железной дороги организована по временной схеме. Пассажиров со станции Горячий Ключ на автобусах доставляют на станцию Туапсе, оттуда электропоездами «Ласточка» — до Сочи и Адлера. Такой же порядок действует в обратном направлении. На данный момент в рамках временной схемы со станции Туапсе в девяти автобусах отправлено 293 пассажира до станций Краснодар-1 и Горячий Ключ.

Сегодня было восстановлено движение на перегоне Шепси — Водопадный: оно было нарушено в результате повреждения моста. Движение открыто по одному из двух путей, что позволило обеспечить движение поездов на участке Адлер — Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов. Также запущено движение пригородного электропоезда между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливневых дождей и последовавших подтоплений и схода селей были разрушены объекты железнодорожной инфраструктуры. Задержан 31 поезд, 36 поездов отменено.