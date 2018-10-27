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Аномальная жара в ЮАР привела к пожарам

Происшествия

Южноафриканская метеорологическая служба предупреждает, что жара и сопутствующие ей пожары во многих регионах ЮАР продлятся до конца текущей недели

Кейптаун, 27 октября 2018, 00:03 — REGNUM  В районах Западного и Северного Кейпа в ЮАР ожидается еще более сильная жара, заявляет Южноафриканская метеорологическая служба (SAWD). Она предупреждает о возросшей вероятности возникновения пожаров в районе Намаква в Северном Кейпе, некоторый регионах Восточного Кейпа, а также Западного Кейпа, особенно вдоль прибрежных районов, сообщает новостной портал «Maroela Media».

Информационный портал Storm Report SA опубликовал прогноз, согласно которому температура в Западной Кейпе достигнет максимума в эти выходные. Ожидается повышение температуры до 42 ° C и больше.

27 октября в Оудсхорне температура достигнет максимума 42 ° C, а в Кейптауне будет 32 ° C. 28 октября Стелленбош также испытает на себе жару в 36 ° C.

За последние несколько дней крупные территории Западного Кейпа пострадали от разрушительных пожаров. О сообщению властей, что один из самых сильных очагов возгорания в районе Фермаакликхеид (Vermaaklikheid) на 60% находится под контролем пожарных.

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Зарубежная хроника
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