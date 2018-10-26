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Армия Израиля: В акциях и стычках в секторе Газа участвуют 16 тыс. человек

Происшествия

Силовики зафиксировали две попытки пересечь границу сектора

Тель-Авив, Израиль, 26 октября 2018, 21:53 — REGNUM  Почти 16 тыс. палестинцев участвуют в столкновениях и акциях протеста у границы между сектором Газа и Израилем, сообщает 26 октября пресс-служба армии Израиля.

Военные утверждают, что палестинцы применяют самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и швыряют камни в израильских силовиков, которые зафиксировали две попытки нарушить границу Израиля.

Кроме того, военные заявили, что нанесли удары по трем постам ХАМАС на севере сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта текущего года палестинцы сектора Газа проводят акции протеста, которые называют «Великий марш возвращения». Столкновения и беспорядки усиливаются по пятницам.

Читайте ранее в этом сюжете: В секторе Газа сообщили о гибели пяти палестинцев от рук силовиков Израиля

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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