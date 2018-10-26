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Депутат Рады и экс-глава Житомирской области избили главу сельсовета

Происшествия

Оба преступника были в состоянии алкогольного опьянения

Киев, 26 октября 2018, 22:20 — REGNUM  В Киевской области главу сельского совета Александра Сорочана избили депутат Верховной рады Сергей Скуратовский и бывший глава Житомирской областной администрации Юрий Забела, сообщает 26 октября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел после того, как Скуратовский и Забела во время охоты на фазанов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, расстреляли и сожгли машину депутата. Глава сельсовета, проезжавший мимо, хотел помочь, но за это его избили.

Депутат Рады и экс-глава Житомирской области оба состоят в Радикальной партии.

Напомним, после «Евромайдана» на Украине к власти пришли украинские националисты, которые стали устанавливать свои «порядки» в стране.

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