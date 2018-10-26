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В Москве около 100 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 26 октября 2018, 21:44 — REGNUM  Около 100 человек были эвакуированы вечером 26 октября из горящего здания бизнес-центра на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошёл на шестом этаже административного здания, расположенного по адресу: улица Бутлерова, 17б.

Сообщается, что люди были эвакуированы ещё до прибытия спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

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