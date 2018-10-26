Фасадная безопасность: кто виноват в наводнении на Кубани

Платон Беседин, , 22:32 — REGNUM

Миф человеческий думать, будто люди выше природы и могут покорить, приручить её. Одно землетрясение, пара наводнений — и нет человеческой цивилизации. Сколько уже есть таких примеров в истории? Природа щедра, но она не любит, когда её бессовестно эксплуатируют, точно бомж выдавливает найденную упаковку из-под сметаны.

Наводнение в Краснодарском крае — не только проклятие разбушевавшейся стихии, но и следствие системных ошибок. Да, трагедию нельзя было предсказать (стихия — на то и стихия), но можно было минимизировать факторы, её вызывающие. Особенно, если учесть, что ранее, в 2012 году, мы пережили чудовищное наводнение в Крымске; тогда погибли 170 человек.

Сейчас же в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населённых пунктов, более 2,5 тысячи домов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Погибли уже шесть человек.

Сочи, Туапсе, Кубань в целом — проблемный регион с точки зрения взаимодействия цивилизации и природы. Здесь крайне важно соблюсти баланс между ними, максимально осторожно подойти к вживлению человеческих достижений в природную среду. Однако подобная местность логично привлекает тех, кто хочет вклиниться в первозданную красоту, жаждет использовать её.

Буквально неделю назад я вернулся из Сочи, где пробыл несколько дней. Ощущение такое, словно забрался на вершину цивилизации. Олимпийский парк, Скай-парк, Роза Пик, спортивные объекты — всё это поражает; размах колоссален. Понимаешь, к чему должен стремиться тот же Крым в плане инфраструктуры. Однако на протяжении всего пребывания в Сочи не покидала мысль: а насколько гармонично всё это строительное великолепие сочетается с природой, не вредит ли оно ей? И вот — страшное наводнение.

Первый фактор, на который необходимо обратить внимание, — дороги, основа развития любой инфраструктуры. Те, что есть, необходимо уводить с побережья. Тем более что многие из них построены ещё в советское время, часть износилась. А вот возведение новых дорог не всегда продумано и рационально; кроме того, оно создаёт проблему строительного мусора, что в свою очередь влияет на состояние ливнёвок: они не справляются с такими потоками воды.

Сразу вспоминается жуткое видео: во время дождя мальчик, шедший с бабушкой, провалился в ливнёвку, ушёл под воду. Найти его не удалось. Мальчик, приехавший из Татарии, погиб. Как возможно такое в городе с триллионными инвестициями? Местная же власть сняла с себя ответственность за произошедшее.

Ливнёвки в отличие стадионов или олимпийских трасс не находятся на первом плане, не столь бросаются в глаза, однако это первостепенная база, на которой зиждется остальное. Без таких, казалось бы, мелочей невозможна эффективная цельная инфраструктура. Тем более в таком регионе, как Кубань. В Сочи затопления регулярны, и всякий раз местные задаются вопросом: «Что ещё должно произойти, дабы власть задумалась и предприняла меры?» Но, к сожалению, власть имущие, по обыкновению, оторваны от народа.

Надо понимать, что для Сочи, Туапсе, других населённых пунктов Краснодарского края первостепенна и проблема береговых укреплений. Их не только надо модернизировать, те, что имеются, но и возводить новые. Делать это необходимо в первую очередь. Однако приоритет в данном регионе отдаётся иной застройке — той, что со знаком минус: когда беспорядочно, без внятного плана и учёта последствий лепятся гостиницы, пансионаты, дома — каждый хочет свой «домик у моря». Такая застройка с неадекватной эксплуатацией неизбежно приводит к печальным последствиям.

Ещё одна важная проблема, вновь актуализированная наводнением в Краснодарском крае, — это оповещение населения. Расширяя контекст, у нас в принципе есть тенденция к тому, чтобы не обозначить проблему, а, наоборот, постараться замолчать, скрыть её. В случае наводнения на Кубани странно, что в пресловутый информационный век часть населения осталась без оперативных сводок о надвигающейся трагедии. Как вышло так, что люди утонули в собственных квартирах? Ведь неслучайно Следственный комитет уже завёл уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Спасение утопающих не должно быть делом рук самих утопающих. Однако работа МЧС после ухода Сергея Шойгу вызывает слишком много вопросов. К сожалению, работа данного ведомства разбалансирована.

Трагедия в Краснодарском крае, а это именно трагедия, безусловно, не должна рассматриваться с точки зрения политической ангажированности, когда одни станут во всём обвинять власть, а другие, наоборот, всячески обелять систему, игнорируя и скрывая допущенные ошибки и недочёты. Это путь тупиковый, но, к несчастью, именно его у нас, как правило, избирают.

Но, например, в отличие от стадиона в Волгограде, подточенного ливнем, новые сочинские спортивные объекты устояли. Однако нельзя отрицать и того, что допущены серьёзные системные ошибки — как в проектировке, так и в исполнении. Виной тому — и глупость, и халатность, и коррупция. И сейчас важно не только справиться с наводнением, но и сделать из трагедии правильные выводы.

Для этого мало уволить чиновников, заменив их на очередных таких же, сделав фасадную рокировку — нет, тут необходимо пересмотреть фундаментальный подход к проблемам Краснодарского края, переосмыслить его инфраструктурное развитие, которое должно быть направлено не на обогащение чиновников, застройщиков и тех, кому перепали радости жизни, а на гармоничное и безопасное сочетание его с природными реалиями. При этом первостепенно заняться не возведением и облагораживанием внешнего фасада, как зачастую у нас поступают, а проработкой и реализацией основ, без которых фасад не имеет ни ценности, ни смысла, а нормальная жизнедеятельность в принципе невозможна. Иначе мы получим новые трагедии, отчитаться за которые привычными уверениями «мол, выводы сделали, всё исправим» уже будет нельзя.