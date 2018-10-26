Пятница, 26 Октября 2018 года
23:50:33 МСК

В Сомали убит второй лидер «Исламского государства»*

Происшествия

«Исламское государство»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в Могадишо, Сомали

В Сомали убит второй лидер «Исламского государства»*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террорист

Могадишо, 26 октября 2018, 22:17 — REGNUM  Махад Моаллим, второй лидер террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившийся в санкционных списках США, был застрелен в Сомали вооруженными людьми, которые являлись членами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации RFI Kiswahili, убийство было связано с борьбой за власть между членами группировки.

Данные террористы принадлежат к группировке, известной также как ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые считаются противниками «Аль-Шабаба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент организация насчитывает по меньшей мере 500 боевиков в своем составе и проводит наиболее активную деятельность в полуавтономном регионе Пунтленд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить