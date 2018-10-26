В Башкирии покончивший с собой мужчина подозревается в убийстве сыновей

Уфимский район, Башкирия, , 21:00 — REGNUM В Башкирии возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»). Об этом сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

В правоохранительные органы республики поступило сообщение о том, что в одном из домов в садоводческом товариществе Уфимского района обнаружены тела двоих 9-летних братьев-близнецов с признаками насильственной смерти и тело их 35-летнего отца.

«Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что 35-летний отец двоих 9-летних братьев-близнецов убил их путем удушения, после чего покончил с собой», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, осматривается место происшествия, проводится опрос свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале октября житель Уфы поймал двоих детей в возрасте 8 и 9 лет. Желая их проучить за то, что они обижали его сына, мужчина посадил детей в автомобиль и вывез к реке. Разгневанный отец угрожал детям убийством, а после этого отвез их обратно.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).