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В Мексике убили водителя, совершившего наезд на группу паломников

Происшествия

В результате наезда автомобиля на толпу в штате Мехико пострадали более 30 человек

В Мексике убили водителя, совершившего наезд на группу паломников
jarmoluk
Водитель

Мехико, 26 октября 2018, 20:52 — REGNUM  В Мексике разгневанные люди убили водителя автомобиля, совершившего наезд на группу паломников, передаёт 26 октября газета Excelsior.

Как сообщается, инцидент произошёл накануне вечером в муниципалитете Чалько, в штате Мехико.

По предварительным данным, водитель превысил допустимую скорость и совершил наезд на группу паломников, направлявшихся в церковь. В результате пострадали более 30 человек, половина из которых — дети.

После этого разгневанные очевидцы вытащили мужчину из автомобиля и начали избивать его. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего в настоящее время ведётся расследование.

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Дорожно-транспортные происшествия
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