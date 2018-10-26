Олег Кожемяко посетил место обрушения моста в Приморском крае

Владивосток, , 20:11 — REGNUM В пятницу, 26 октября, в районе 15 часов по местному времени, на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста

На место обрушения моста на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань оперативно выехал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Сейчас на месте обрушения моста трудятся бойцы МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации Приморья. Принимаются меры по разгрузке фуры, чтобы вытащить пострадавший легковой автомобиль», — рассказал журналистам Олег Кожемяко, прибыв на место трагедии.

«Произошло обрушение моста на пятом километре дороги Осиновка — Рудная пристань, к сожалению, с трагическими последствиями, данные по погибшим уточняются. В Михайловский район выехала техника МЧС, чтобы вытащить фуру, разгрузить мост. Важно наладить сообщение, надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам», — цитирует слова Олега Кожемяко «КП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 26 октября в 15:10 по местному времени (09:10 мск) на 5-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань. Обрушение моста произошло при проезде по нему грузового и легкового автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. При падении прицеп «Вольво», груженный картофелем, откатился назад, защемив автомобиль «Мазда Демио».

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Отмечается, что перед мостом установлен знак, ограничивающий движение грузовиков массой более 20 тонн. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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