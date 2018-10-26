Защитники животных в Одесской области потребовали освободить овец в порту

Одесса, Украина, , 20:00 — REGNUM В Одесской области граждане перекрыли дорогу возле Черноморского портового терминала, требуя выпустить на свободу овец, сообщает 26 октября УНИАН.

Согласно сообщению, протестная акция организована зоозащитниками из «Animal SOS Odessa». Активисты вместе с работниками порта построили забор, куда должны были выпустить запертых в фургоне овец. Однако грузовик лишь заехал внутрь ограждения, однако животных так и не выпустили: нет разрешения ветеринаров, и давать его никто не хочет, чтобы не брать на себя ответственность за погибших животных.

Напомним, в порту «Черноморск» уже две недели стоит фура с 300 овцами, которую не пропускают на Украину. Более половины животных уже погибли от болезней и голода.