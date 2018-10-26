СКР проверяет факт наезда мэра свердловского города на ребёнка

Верхотурье, Свердловская область, , 19:35 — REGNUM В Свердловской области СКР начал проверку по факту наезда мэра города Верхотурья на мальчика 2006 года рождения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Наезд произошёл днём 24 октября на улице Советской в Верхотурье. За рулём был мэр Алексей Лиханов. Ребёнок не получил серьёзных травм.

Напомним, по информации полиции, после произошедшего было возбуждено два административных дела. Первое по факту причинения лёгкого вреда здоровью, а второе — по факту оставления места аварии. При этом сам мэр сообщил журналистам о том, что остановился и назвал мальчику своё имя. Ребёнок убежал, и глава города тоже продолжил свой путь.

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