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Возле резиденции президента Хорватии задержан вооружённый мужчина

Происшествия

В полиции заявили, что инцидент не имеет отношения к главе государства

Возле резиденции президента Хорватии задержан вооружённый мужчина
Человек с ружьём

Загреб, 26 октября 2018, 19:15 — REGNUM  Возле резиденции президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Загребе днём 26 октября был задержан вооружённый человек, передаёт телеканал HRT.

Как сообщается, мужчину с ружьём неподалёку от здания заметили прохожие, которые обратились в полицию.

В правоохранительных органах поблагодарили граждан за содействие и при этом заявили, что инцидент не имеет никакого отношения к главе республики.

Каких-либо подробностей о личности задержанного на данный момент не приводится.

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