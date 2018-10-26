Возле резиденции президента Хорватии задержан вооружённый мужчина

Загреб, , 19:15 — REGNUM Возле резиденции президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Загребе днём 26 октября был задержан вооружённый человек, передаёт телеканал HRT.

Как сообщается, мужчину с ружьём неподалёку от здания заметили прохожие, которые обратились в полицию.

В правоохранительных органах поблагодарили граждан за содействие и при этом заявили, что инцидент не имеет никакого отношения к главе республики.

Каких-либо подробностей о личности задержанного на данный момент не приводится.