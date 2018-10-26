В Дагестане предстанет перед судом соучастница многомиллионных хищений

Махачкала, , 18:48 — REGNUM Жительница Махачкалы подозревается в причастности к хищению из бюджета более 170 млн рублей. Эти деньги были предназначены для кредитования предпринимателей, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Злоумышленница вместе с соучастниками занималась хищениям более трёх лет — с февраля 2013 по апрель 2016 года. По версии следствия, женщина была одной из участниц преступной группы, созданной руководителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана.

Напомним, в мае 2018 года обвинительное заключение было утверждено в отношении Омарисаба И. — ещё одного участника преступного сговора. Уголовные дела в отношении остальных сообщников находятся на рассмотрении.

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Как сообщало ИА REGNUM, преступная схема злоумышленников заключалась в том, что они представляли в фонд подложные документы от предпринимателей, которые фактически не осуществляли свою деятельность. За годы мошенничества денежные средства получили около 190 липовых компаний.

На момент существования преступного сговора должность руководителя фонда занимал Гаджимурат Г. Однако весной 2017 года мужчина был отстранен от своих полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нём.