Жителям трёх районов Дагестана вернули свет

Махачкала, , 18:43 — REGNUM В трёх из шести районов Дагестана восстановлено электроснабжение после аварийного отключения. Без света все ещё остаются жители Гунибского, Курахского и Шамильского районов, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе республиканского МЧС.

Напомним, аварийное отключение в высокогорном Дагестане произошло в ночь на 26 октября. Причиной послужили сильные дожди и ветры. Почти 30 тысяч человек оставались без света.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти 10 тысяч жителей Краснодарского края остались без света из-за проливных дождей. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а также Сочи.

В городе Туапсе введен режим ЧС. Здесь в зону затопления попали более 72 тыс. человек. В городе размыты автодорожные мосты и затоплены ж/д станции.

Читайте также: Жители высокогорного Дагестана остались без света