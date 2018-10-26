Обнародовано видео задержания членов ИГ*, готовивших в Москве теракты

Москва, , 18:32 — REGNUM Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись задержания законспирированных членов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракты в Москве.

Кроме самих задержанных, в видео присутствует фрагмент оперативной видеосъемки с квартиры террористов, где ясно видна символика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, видео демонстрирует изъятое автоматическое оружие и пистолеты, средства связи, пачки долларов США и российских рублей.

По данным ФСБ, задержанные осуществляли подготовку терактов в Москве с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, у задержанных изъяты схемы изготовления самодельных взрывных устройств и отчеты о подготовке терактов.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по этому делу продолжаются.

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