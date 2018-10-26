Следствие требует ареста задержанного бывшего зампрокурора Башкирии

Москва, , 18:24 — REGNUM Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью указанной прокуратуры Артура Шаретдинова, а также их соучастников. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что в числе соучастников — сотрудник прокуратуры Уфы, депутат гордумы, руководитель коммерческой организации, которые подозреваются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Кроме того, фигурантом уголовного дела стал первый зам администрации Уфы, в действиях которого усматриваются признаки преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

«Они дали показания по обстоятельствам преступления», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении Горбунова и Шаретдинова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей «за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы» при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Горбунов пытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту «Шереметьево». Генпрокуратура сообщила, что он уволился из органов.

Ранее расследовалось уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а также бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Марата Гареева по ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Превышение полномочий связано с реализацией программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, застройщики при исполнении программы получили необоснованные преференции. Несмотря на то, что у них с мэрией действовали договоры развития территорий, в которых они обязались за свой счет расселить ветхое жилье в кварталах, чиновники администрации включили эти территории в госпрограмму расселения за счет бюджета. Вместе с тем было заключено более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья. Ущерб бюджетам трех уровней был оценен в 1,6 млрд рублей. Ранее Филиппов проходил свидетелем по этому делу, а фигурантами были его бывшие подчиненные — начальник управления капстроительства Уфы и глава управления по земельным и имущественным отношениям.

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