Роскосмос 31 октября объявит результаты расследования аварии «Союза»

Москва, , 18:18 — REGNUM Результаты работы комиссии по расследованию причин аварии ракеты носителя «Союз-ФГ» будут обнародованы 31 октября, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Как ожидается, на специальной пресс-конференции выступят глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и возглавляющий комиссию первый заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш» Олег Скоробогатов.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС — космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчиниными астронавтом NASA Ником Хейгом.

После нештатной ситуации спасательная капсула с экипажем автоматически отделилась от корабля и затем приземлилась в районегорода Джезказган в Казахстане.

Для выяснения причин аварии была сформирована государственная комиссия, в которую вошли представители предприятия — изготовителя ракеты, самарского РКЦ «Прогресс», и эксперты ракетно-космической отрасли.

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