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В Ленобласти вернули свет 10 тысячам жителей города Кириши

Происшествия

Электричества не было три часа

В Ленобласти вернули свет 10 тысячам жителей города Кириши
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Свет

Кириши, Ленинградская область, 26 октября 2018, 18:10 — REGNUM  Энергетики Ленинградской области сумели восстановить электроснабжение потребителей в городе Кириши на востоке региона, сообщили в электросетевой компании ЛОЭСК.

Аварийное отключение сработавшей защитой кабельной линии в ремонтной схеме произошло в 14:15 мск 27 октября. Без электричества оказались 9430 потребителей и несколько социально-значимых объектов, в том числе две школы, а также детская поликлиника. Ее запитали от мобильной дизель-генераторной станции.

В 17:10 электроснабжение всех потребителей было восстановлено благодаря работе двух ремонтных бригад Восточного филиала АО «ЛОЭСК».

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