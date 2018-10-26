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В Москве задержали боевую группу террористической группировки ИГ*

Происшествия

* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Москве задержали боевую группу террористической группировки ИГ*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Красногорск, 26 октября 2018, 17:43 — REGNUM  В Московском регионе задержаны шесть членов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых изъято автоматическое оружие, сообщает 26 октября Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Кроме оружия, у членов законспирированной ячейки обнаружены схемы изготовления взрывных устройств, крупная сумма денег, а также отчеты о подготовке терактов в Москве.

«В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства», — указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия.

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