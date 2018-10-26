В 209 раз дешевле: в Ульяновской области лесной участок продали частнику

Ульяновск, , 17:41 — REGNUM В Ульяновской области после судебных разбирательств вернули в федеральную собственность земли с лесным участком, незаконно проданных частному лицу. В ходе проверки вскрылось, что участок был продан за 11 тыс. рублей, в то время как его кадастровая стоимость превышает 2,3 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Нарушения выявлены в Старомайнском районе. По данным надзорного ведомства, в конце 2009 года администрацией муниципалитета был продан частному лицу земельный участок площадью более 10,6 тыс. кв. метров возле деревни Верхняя Матросовка. Цена сделки — 11 тыс. рублей, хотя кадастровая стоимость данной земли превышает 2,3 млн рублей, уточняется в релизе. Данный участок был необходим якобы под размещение турбазы.

«На данных землях особо охраняемых территорий расположен объект государственного лесного фонда. Федеральным законодательством не предусмотрена возможность нахождения таких участков в собственности граждан. Более того, только кадастровая стоимость данной земли вблизи береговой полосы реки Волга превышает 2,3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также прокуратура выяснила, что покупатель подал в региональный Росреестр заведомо ложные сведения о нахождении на данном участке объекта незавершенного строительства (здания). Суд удовлетворил исковое заявление о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о регистрации права собственности.

В настоящее время, по данным ведомства, земельный участок возвращен государству. На основании материалов проверок возбуждены уголовные дела по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Напомним, ранее в Ульяновской области глава администрации одного из районов привлечён к дисциплинарной и административной ответственности за загрязнении участка сточными водами. Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка проводилась в населенном пункте Бекетовка Вешкаймского района. Было установлено, что муниципальной администрацией не принималось мер по организации водоотведения и надлежащей эксплуатации системы канализационных сетей и сооружений. Главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.