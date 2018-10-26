Пятница, 26 Октября 2018 года
18:44:10 МСК

На севере Индии взорвалась фабрика по производству фейерверков

Происшествия

По меньшей мере семь человек погибло

На севере Индии взорвалась фабрика по производству фейерверков
thomasstaub
Взрыв

Нью-Дели, 26 октября 2018, 17:16 — REGNUM  В северной части Индии на пиротехнической фабрике взорвался склад фейерверков, сообщает 26 октября газета Hindustan Times.

В результате взрыва погибли семь человек, еще трое были ранены. Правоохранительные органы и экстренные службы штата Уттар-Прадеш, на территории которого произошел взрыв, пока не установили причину взрыва, но сообщают, что он произошел в помещении для хранения фейерверков.

Спасательные работы на месте трагедии еще не закончены. Тела семерых погибших извлечены и опознаны, раненые госпитализированы.

Причины и подробности инцидента выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гатчине начали платить пострадавшим от взрыва на заводе пиротехники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить