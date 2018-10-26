«Его не запугать» — 11-я подозрительная посылка направлена политику США

Трентон, США, , 17:44 — REGNUM 11-я подозрительная посылка была обнаружена во Флориде, сообщает Associated Press. Посылка похожа на остальные, которые направлялись американским политикам, и на сей раз адресована сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру.

«Страшно и грустно видеть моего друга Кори мишенью этих посылок, — пишет сенатор Боб Менендез в «Твиттере», — но я знаю, что его не запугать и он не отступит от всей удивительной работы, которую делает. Благодарю правоохранительные органы за усердие и нашу свободную прессу за то, что держите нас информированными и предупрежденными».

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 октября сотрудники ФБР в пяти штатах США изъяли в общей сложности десять подозрительных посылок, адресованных политикам и общественным деятелям. Посылки поступили, в частности, экс-президенту США Бараку Обаме, супругам Биллу и Хиллари Клинтон, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-генпрокурору Эрику Холдеру.