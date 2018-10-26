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С января в Костромской области обнаружено 60 фальшивых банкнот

Происшествия

Чаще всего подделываются купюры достоинством в 5 тысяч рублей

Кострома, 26 октября 2018, 16:38 — REGNUM  В Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот, сообщает K1news.ru со ссылкой на Банк России. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты:

  1. Достоинством в 5 тысяч рублей — обнаружено 38 штук;
  2. В 1 тысяч рублей — 20;
  3. 100-долларовые купюры — 4.
  4. В 500 рублей — 2;

В новостном портале отмечают, что по всей России с июля по сентябрь текущего года было обнаружено 42 новых поддельных купюр достоинством в 2 тысячи рублей. В Костромской области такие случаи не зафиксированы.

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Подделка денежных знаков
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