В Чебоксарах задержан ещё один педофил

Чебоксары, , 16:23 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с сексуальным преступлением в отношении малолетней девочки. Преступление было совершено в лифте, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

17 сентября 2018 года в северо-западном районе Чебоксар в лифте жилого дома неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся. В ходе оперативных мероприятий был задержан 42-летний житель Красноармейского района, который в день преступления находился в Чебоксарах. В следственном управлении отмечают, что своей причастности к совершению указанных действий он не отрицал.

В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в сентябре 2018 года в Чувашии был вынесен обвинительный приговор в отношении 71-летнего мужчины, который в чебоксарском парке общался на интимные темы со школьником. Горожанин, который в 2016 году освободился из мест лишения свободы, вновь отправился за решётку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в Чебоксарах 14 июня 2018 года на территории парка культуры и отдыха «Лакреевский лес». По данным следствия, мужчина подсел на скамейку к 11-летнему мальчику и стал вести с ним беседу на сексуальную тему, предложив совершить действия сексуального характера. Об инциденте стало известно 15 июня, когда сообщение поступило в правоохранительные органы.

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