В Крыму соболезнуют Кубани и предлагают руку помощи

Симферополь, , 16:07 — REGNUM Власти Крыма выразили от имени всех жителей полуострова Краснодарскому краю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с гибелью людей во время наводнения, предложив свою помощь в борьбе с последствиями стихии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксёнова.

«Мы разделяем скорбь родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе на Краснодарский край обрушился циклон, который принёс ливневые дожди, в результате уровень воды в отдельных местах достиг двух метров — подтоплено свыше тысячи строений. Основной удар пришёлся на Туапсинский и Апшеронский районы, там введён режим ЧС. На данный момент, по данным СМИ, 13 человек госпитализированы, шесть человек погибло, один пропал без вести.