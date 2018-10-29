Керченская трагедия — причины и выводы. Опрос ИА REGNUM

Симферополь, , 18:13 — REGNUM Произошедшее в Керчи потрясло Россию. Еще недавно казалось, что молодой парень с огнестрельным оружием, стреляющий по другим ученикам, — это картина исключительно из американской жизни, и теперь, когда волна докатилась до нас, мы пытаемся понять, та ли вообще это волна? Мы присоединились к США в этом печальном списке, или у нас произошло нечто свое, вызванное сугубо внутрироссийскими причинами?

ИА REGNUM начинает опрос с целью выяснить отношение россиян к керченской трагедии. Дело не только в том, чтобы поделиться мнениями и узнать, кто что думает, но и в том, чтобы сообща сделать правильные выводы, найти адекватные решения, не только тактические, но и стратегические, нацеленные на дальнюю перспективу.

Что лично вы думаете о массовом убийстве в Керчи? Это копия американского «Колумбайна»? Как вы считаете, что подтолкнуло преступника на то, что он сделал? За последние несколько лет уже были нападения в учебных заведениях в России, как по-вашему, были ли приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить подобное — или все-таки нет? Где лежит корень подобных преступлений — в семейном неблагополучии или в состоянии самого общества? А может, все дело в глобализации, которая сделала нашу страну открытой далеко не только для чего-то хорошего? И как нужно рассматривать систему образования в России, не говорят ли все эти случаи, что в ней есть серьезные проблемы?

Инновационная платформа STIRVOX, на которой проводятся опросы ИА REGNUM, позволяет вам не только высказать свое мнение и узнать, сколько ваших сограждан его разделяют, но и узнать, кто тот человек, который думает так же, как вы.

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