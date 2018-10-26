Проблем с питьевой водой в Сочи нет – мэрия

Сочи, Краснодарский край, , 14:58 — REGNUM Сочи не испытывает сложностей с обеспечением питьевой водой жителей и гостей города. По информации пресс-службы администрации города, на территории Сочи работают автоцистерны, никаких ограничений не вводится, вода — бесплатная.

Отметим, что по информации МУП «Водоканал» Сочи, сейчас ремонтные работы ведутся в поселках Лазаревского района. Туда подвозят чистую воду.

Сложная ситуация с водой — в Туапсе: из-за поврежденного водопровода город фактически полностью остался без воды. Вечером 25 октября к работам не могли приступить, так как район порыва был затоплен Сейчас работы там ведутся. Жители города в соцсетях жаловались на рост цен на бутилированную воду, а также на то, что воду, которую подвозят в цистернах, пить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Черноморском побережье Краснодарского края прошли сильные дожди. В итоге оказались затоплены территории в Туапсинском и Апшеронском районах, в Сочи. Нарушено электро‑ и водоснабжение. Известно о шести погибших. В регионе введен режим ЧС.