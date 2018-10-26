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Суд обязал бывшего мэра Среднеуральска вернуть в казну 61,7 млн рублей

Происшествия

Ранее экс-чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осуждён на 7,5 лет лишения свободы

Суд обязал бывшего мэра Среднеуральска вернуть в казну 61,7 млн рублей
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Неправедно нажитые деньги

Верхняя Пышма, Свердловская область, 26 октября 2018, 14:49 — REGNUM  В Свердловской области Верхнепышминский городской суд обязал бывшего главу Среднеуральска Бориса Тарасова выплатить ущерб, нанесённый муниципальному и региональному бюджетам в размере 61,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Будучи главой города Борис Тарасов способствовал передаче земельных участков некоммерческому партнёрству «Коптяки 12». Суд установил, что участки были переданы незаконно, а городской и региональной казне был нанесён денежный ущерб свыше 49,3 и 12,2 млн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года экс-чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осуждён на 7,5 лет лишения свободы. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче земельных участков в период с ноября 2012 года по декабрь 2013 года, нанесшее крупный ущерб бюджетам города и области, было возбуждено в 2015 году. В 2016 году дело было передано в суд.

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