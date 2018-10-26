В Астраханской области микроавтобус с людьми упал с парома

с. Косиха, Астраханская область, , 14:44 — REGNUM В Астраханской области 26 октября микроавтобус «Газель» с людьми упал с паромной переправы в воду, сообщил портал «Провинция» со ссылкой на референта группы информации и общественных связей УМВД РФ по Астраханской области Артема Сладкова.

В машине находились два человека — водитель и пассажир, гражданин Узбекистана. Они переправлялись через реку Енотаевка, чтобы попасть в село Косиха. С парома автомобиль съехал в воду.

Водителю «Газели» удалось выбраться из кабины и вытащить пассажира. Однако у второго мужчины не хватило сил доплыть до берега, и он утонул.

На места ЧП выехали водолазы, следственно-оперативная группа УМВД и госавтоинспекторы. Проводится процессуальная проверка.