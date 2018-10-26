Во Владимирской области два ребенка отравились газом

Муром, Владимирская область, , 14:16 — REGNUM Во Владимирской области началась доследственная проверка по факту отравления двух детей угарным газом. Как сообщила 26 октября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел в Муроме. Сейчас девочки пяти и девяти лет находятся в больнице.

Вечером 25 октября в квартире находились девочки и их мать. Примерно в 20:00 у детей начались головная боль и головокружение. После такие же проблемы возникли у мамы. Женщина заподозрила, что причиной могла стать утечка газа, она открыла окно и вызвала врачей и службу спасения.

«Врачи скорой доставили детей в больницу, в связи с отравлением угарным газом в легкой степени девочки оставлены в стационаре клиники для оказания помощи и медицинского наблюдения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, утечка газа и его скопление в квартире могли возникнуть из-за неисправности вентиляции и дымохода. Следователи считают, что эти события могут быть последствием преступления по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Есть ли основания для возбуждения уголовного дела, станет понятно после проверки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела.