В Красноярске задержали подозреваемых в подделке билетов на матч «Спартака»

Красноярск, , 14:13 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в подделке билетов на футбольный матч «Енисей» — «Спартак», сообщает 26 октября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в полицию обратился один из болельщиков местного клуба, который рассказал, что приобрел через интернет билет на матч со «Спартаком», однако на стадионе выяснилось, что его место занято, а билет поддельный.

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Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались два молодых человека, которые кустарным способом изготовили несколько билетов и продали их через соцсети за 1,5 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Напомним, матч «Енисей» — «Спартак» состоялся 7 октября в Красноярске. Матч закончился победой московской команды со счетом 3:2.

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