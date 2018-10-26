Киев усилил авиационную разведку вдоль границ ДНР — Басурин

Донецк, , 14:00 — REGNUM За минувшую неделю войска Донецкой Народной Республики уничтожили пять украинских беспилотников, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 26 октября на брифинге, сообщило Донецкое агентство новостей.

«Противник наращивает использование беспилотной авиации для разведки и корректировки огня во время обстрелов территории нашей Республики на всех направлениях», — рассказал он.

Басурин подчеркнул, что всего за неделю наблюдатели зафиксировали полёт девяти аппаратов украинской разведывательной авиации.

Напомним, седьмой пункт Минского меморандума прямо запрещает использование беспилотной авиации в 30-километровой зоне вдоль всей линии соприкосновения противоборствующих сторон. Тем не менее, Украина игнорирует взятые на себя обязательства по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе.

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