Обрушение моста в Приморье: как минимум один человек погиб

Владивосток, , 13:50 — REGNUM В результате обрушение моста в Приморском крае погиб как минимум один человек, сообщает 26 октября «Российская газета» со ссылкой на представителя регионального следственного управления СКР Аврору Римскую.

Вместе с тем пока неизвестно, кто погиб — водитель или пассажир легкового автомобиля. Отмечается, что большегруз при проезде через мост придавил легковушку, но сколько в ней было людей, неизвестно. По данному факту следователи начали проверку.

Напомним, инцидент произошел 26 октября в 15:10 по местному времени (09:10 мск) на 5-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань. Обрушение моста произошло при проезде по нему грузового и легкового автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. При падении прицеп «Вольво», груженный картофелем, откатился назад, защемив автомобиль «Мазда Демио».

В настоящее время движение автотранспорта по мосту перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Отмечается, что перед мостом установлен знак, ограничивающий движение грузовиков массой более 20 тонн. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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