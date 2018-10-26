Депутат Госдумы: В Краснодарском крае реки сами выходят из берегов

Москва, , 13:17 — REGNUM Наводнения и природные катаклизмы происходят в Туапсе и Сочи с определенной периодичностью, но предугадать и быть к ним готовыми невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил депутат Госдумы Юрий Напсо (ЛДПР). Именно его лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначить новым главой администрации Сочи, так как в случившемся видит в том числе кадровую проблему в регионе.

«Это стихия, предугадать ее силу и последствия никто не может. Но в целом все службы города Сочи работают исправно, это абсолютно точно. Это уже не первая такая стихия — они не так часто бывают, но она не первая. Рядом море, сентябрь и октябрь, как правило, месяцы, когда образуются смерчи над морем, они набирают воду, выносят в район гор и обрушаются в ущелье, а потом идут потоком в море по горным рекам. И эти реки сами выходят из берегов», — объясняет Напсо.

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По его словам, раньше у самих рек старались ничего не строить, чтобы избежать последствий.

«Но во время олимпиады (ЧМ-2018) часть объектов была построена в низменности. Поэтому несколько лет назад смывало около нового порта, а штормами смывает набережную. Но это не потому, что плохо построили, или город не готов к стихии, просто каждый раз стихия преподносит новые сюрпризы», — считает депутат.

По его словам, основной удар в этот раз пришелся на город Туапсе, через который проходят две реки, которые часто разливаются.

«Пострадал мой родной город Туапсе, где я родился и вырос. Куча объектов пострадало, но власти работают адекватно, нормально и слаженно, так как предугадать эту стихию в таких случаях невозможно. Знаю точно, что, когда штормовое предупреждение, всем приходят смски, всех предупреждают — не находиться около рек и так далее. То есть профилактические работы проводятся… В Туапсе есть места, где вода поднялась на 3−4 этажа и первые этажи затоплены. И, к сожалению, насколько мне известно, один человек погиб. И это притом, что сирены работали и все работало, но, к сожалению, без трагедии не обошлось», — заявил Напсо.

Кроме того, по его словам, в Туапсе пострадали железнодорожные пути, которые придется восстанавливать. Но при этом федеральные трассы не пострадали, то есть город не отрезан от других населенных пунктов. В целом, уверен он, в этот раз серьезных последствий катастрофы удалось избежать.

«В самом городе нет таких серьезных последствий — да, подтопило 22 тыс. помещений, как передавали в СМИ, и, к несчастью, есть один погибший человек. Но, скажу еще раз, невозможно предугадать и рассчитать это — город испокон веков стоит там, хоть что там построй, хоть дамбы, — миллионы тонн воды несутся, их все равно снесет. Но какие-то усиления сегодня работают, они упреждают, и еще оповещения граждан — за счет этих моментов нет такой трагедии, как в 1992 году была, когда дома плыли по рекам и десятки людей погибли», — считает Напсо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Туапсе и Сочи введен режим ЧС из-за наводнения. В Туапсе подтоплено более 20 тыс. домов, нарушено железнодорожное сообщение, в Сочи приостановлено движение по автомобильному мосту.