Цех по производству фальшивой водки накрыли силовики в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 12:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции. Более трех тысяч бутылок левого алкоголя изъяли сотрудники МВД и ФСБ в частном домовладении по улице Некрасова в городе Нальчике, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе МВД по региону.

Во дворе дома была обнаружена грузопассажирская автомашина, в которой находилось 816 бутылок водки объемом 0,5 л. Все они были оклеены этикетками известных марок. Кроме того, в цехе находились партия немаркированной алкогольной продукции, емкости с жидкостью со специфическим запахом спирта, пустые стеклянные бутылки, укупорочные пластиковые крышки и этикетки.

По факту оборудования незаконного цеха по производству фальсификата было возбуждено уголовное дело. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.

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Стоит отметить, что борьба с производством паленой водки в Кабардино-Балкарии ведется не один год. Так, весной 2018 года были закрыты сразу три подпольных цеха в селениях Лечинкай, Алтуд и городе Чегеме. В общей сложности было изъято почти 11 тыс. бутылок готовой продукции и более 7500 литров спиртосодержащей жидкости.

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