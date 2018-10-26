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6,5 тыс. жителей Кубани остаются без света после удара стихии

Происшествия

Энергетики сумели вернуть электроснабжение основной части потребителей

6,5 тыс. жителей Кубани остаются без света после удара стихии
Ирина Бынина © ИА Красная Весна
Электрик на столбе

Краснодар, 26 октября 2018, 12:42 — REGNUM  6,5 тыс. жителей поселков Туапсинского района и Лазаревского района Сочи Краснодарского края остаются без электроэнергии, по данным на 09:30 26 октября. Такие данные привела пресс-служба администрации края.

В целом из-за сильных ливней и ветра 24−25 октября в зоне ответственности Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» была нарушена работа 38 линий электропередачи распределительной сети 10 кВ. Были выведены из строя более 450 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 23,9 МВт. В результате без энергоснабжения остались более 33 тыс. человек, 31 социально значимый объект. Так, только в Сочи были обесточены более 20 детсадов и школ. Последствия непогоды ликвидируют 80 бригад энергетиков — всего 320 специалистов.

«Восстановительные работы осложнялись продолжающимися осадками, размытыми дорогами и отсутствием автомобильного и железнодорожного сообщения между Туапсинским районом и Сочи из-за разрушенных мостов на федеральной трассе», — сообщили в «Кубаньэнерго».

К вечеру 25 октября полностью восстановлено электроснабжение в центре Сочи и Адлера, в городских микрорайонах Хоста, Кудепста, Мацеста, в Красной Поляне, на большей территории Туапсе и Лазаревского района. На утро 26 октября без света остаются около 6,5 тыс. человек. Планируется полностью восстановить энергоснабжение до конца суток 26 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди, прошедшие в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи 24−25 октября, привели к затоплению более 2,3 тыс. жилых домов, отключению электроэнергии, нарушению в газоснабжении и водоснабжении (без воды практически полностью остался Туапсе). Погибли шесть человек. В регионе действует режим ЧС.

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