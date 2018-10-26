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Жириновский предложил сменить главу администрации Сочи

Происшествия

Лидер ЛДПР предложил Напсо

Москва, 26 октября 2018, 12:41 — REGNUM  Тяжелые последствия наводнения в Краснодарском крае говорят и о слабости кадровой политики в регионе, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Тяжелые последствия наводнения в Краснодарском крае говорят в том числе о слабости местных кадров, которые не сделали выводов из катастрофы в Крымске в 2012 году и не приняли достаточно мер, чтобы защитить людей. Многие больше думают о себе. На днях стало известно об аресте вице-мэра Сочи по коррупционному обвинению», — отметил Жириновский.

Он предложил назначить новым главой администрации города депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. По мнению политика, «он отлично знает местные проблемы, он успешный человек, при нем не будет никаких уголовных дел с его замами».

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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