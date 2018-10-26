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Непогода и снег идут на Алтай

Происшествия

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях

Непогода и снег идут на Алтай
Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Барнаул, 26 октября 2018, 12:30 — REGNUM  В предстоящие выходные в Алтайский край придёт ненастье. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, днём 28 и сутки 29 октября ожидается ветреная погода и похолодание.

Поскольку местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в юго-западных районах возможна высокая пожароопасность (4 класс горимости). В конце дня 28 и сутки 29 октября на большей части региона пройдут дожди, в северо-западных районах — с мокрым снегом, местами сильные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное ненастье, настигшее Алтайский край 13 октября, привело к серьёзным ландшафтным пожарам в Топчихинском и Калманском районах, где полностью сгорели несколько жилых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это был ужас!» — как штормовой ветер раздул пожары на Алтае

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